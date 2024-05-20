Помолвочное кольцо Марии Погребняк с бриллиантом в два карата обошлось жениху в 4 миллиона рублей

Мария Погребняк в 2023 году развелась с Павлом Погребняком, с которым строила отношения с юности. Несмотря на то, что у них подрастают сыновья, супруги решили расстаться. Блондинка стала чаще сниматься в реалити-шоу. А не так давно она рассказал, что у нее появился возлюбленный. Его личность Мария скрывала, но упомянала его имя – Игорь. А 19 мая она во время прогулки с ним в парке получила предложение руки и сердца. Подруга Ольги Бузовой ответила согласием.

Ее избранником оказался бизнесмен Игорь Головинский. Счастливая блондинка похвасталась своим помолвочным кольцом. Оказалось, что оно обошлось жениху в 4 миллиона 236 тысяч рублей. Украшение Tiffany из платины с бриллиантом в 2 карата теперь красуется на пальце Марии.

Теперь она будет готовиться к свадьбе. Возможно, что Погребняк позовет на торжество бывшего мужа, так как осталась с ним в дружеских отношениях.