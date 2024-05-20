Мастер натяжных потолков поругался с Дмитрием Губерниевым на съемках «Черного списка»

Дмитрий Губерниев едва не подрался. Фото: пресс-служба канала «Пятница»

Дмитрий Губерниев заметил, что мастер нарушил строительные стандарты. Однако критика рабочему не понравилась.

На канале «Пятница!» выходит реалити «Черный список» с Дмитрием Губерниевым. Знаменитый комментатор в рамках проекта проверяет различные компании и частные лица на качество предоставляемых услуг. И на съемках очередной серии ему предстояло проверить мастеров натяжных потолков. Однако случился конфликт, который едва не привел к драке. 

Дело в том, что Губерниев заметил, что один из рабочих нарушает строительные стандарты и портит дорогостоящий материал, поэтому вышел к нему и начал задавать вопросы. Исполнитель, опоздавший к клиенту на час и разложивший инструменты прямо на деревянном паркете, не укрыв его, в ответ начал хамить. 

«И вы косячите по жизни! Что вы меня начинаете нагружать здесь стоять? Зачем мне перед вами оправдываться? И с чего ты, Дима, взял, что ты всегда прав?» — высказался мастер. 

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Однако Губерниев смог сдержаться. Более того, он рассказал, что на этом проекте у него уже бывали конфликты. 

 «Меня несколько раз оскорбляли, обещали побить, называли клоуном... Меня поразило, когда пришел детский парикмахер, не помыл руки, начал хватать голову и лицо ребенка грязными ручищами. Мы сделали ему замечание, а он начал препираться со страшной силой. Я ему сказал: вам надо поменять работу, на что он начал огрызаться, мол, это мне надо из профессии уходить. Но из нас двоих, боюсь, работу поменяет только он, потому что от моей все-таки пока еще есть польза», – пояснил он. 

Напомним, что если мастера выполняют свою работу качественно, то получают оплату в двойном размере, а те, кто предоставляют некачественные услуги, попадают в черный список. 

Шоу «Черный список» стартует на телеканале «Пятница!» 20 мая в 19:00 и будет выходить каждый понедельник. 

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