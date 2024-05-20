Мастер натяжных потолков поругался с Дмитрием Губерниевым на съемках «Черного списка»

На канале «Пятница!» выходит реалити «Черный список» с Дмитрием Губерниевым. Знаменитый комментатор в рамках проекта проверяет различные компании и частные лица на качество предоставляемых услуг. И на съемках очередной серии ему предстояло проверить мастеров натяжных потолков. Однако случился конфликт, который едва не привел к драке.

Дело в том, что Губерниев заметил, что один из рабочих нарушает строительные стандарты и портит дорогостоящий материал, поэтому вышел к нему и начал задавать вопросы. Исполнитель, опоздавший к клиенту на час и разложивший инструменты прямо на деревянном паркете, не укрыв его, в ответ начал хамить.