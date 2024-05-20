Алана Мамаева о Жене Искандаровой: «Отпускала на мой счет какие-то неприятные колкости»

Уже близится к финало шоу «Сокровища императора». В нем приняли участие многие известны персоны от Филиппа Киркорова до актера Романа Попова. Одной из самых сильных команд считалась пара «желтых» Женя Искандарова и Карина Кокс.

Логично, что их невзлюбили многие участники шоу, включая Марию Погребняк и Алану Мамаеву. И в последней серии, которая вышла в эфир, «желтые» проиграли и покинули проект, а вот Погребняк и Мамаева пришли первыми, хотя им пришлось стартовать последними, так как им вручили «черную кошку». В интервью Teleprogramma.pro Алана заверила, что не травила Женю и Карину.

«С самого начала Женя Искандарова отпускала на мой счет какие-то неприятные колкости. И я долгое время это терпела», – сказала она.

По словам экс-жены известного футболиста, у Жени непростой характер, а также она является комиком, поэтому и стремилась подкалывать других участников. Но Мамаева подчеркнула, что ей это было неприятно.

«Но когда уже в игре «желтые» начали вести себя не совсем порядочно, лицемерно, конечно, мы с Машей обратили на это внимание. И все, что нам не нравилось, мы высказывали в лицо. «Желтые» же во время съемок старались быть благородными, но как только камеры выключались, вы бы видели эти недовольные, многострадальные лица, которые не упускали возможность нас уколоть. Поэтому травли не было, а только общение между двумя командами», – пояснила она.