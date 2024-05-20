Мамаева опровергла слухи, что Бузова помогала ее команде в шоу «Сокровища императора»: «Никаких поблажек у нас не было»

Алана Мамаева приняла участие в шоу «Сокровища императора» в команде с Марией Погребняк. Им удалось сразу сдружиться, хотя раньше они не общались близко. Однако им было сложно проходить испытания из-за травм. Алана повредила коленку. Оказалось, что она разорвала мениск, поэтому ей было особенно сложно. Но после проекта ее сразу прооперировали. Хоть Мамаевой и предлагали провести операцию в Китае, она предпочла довериться врачам в России.

В интервью Teleprogramma.pro она рассказала, что с ней постоянно общались врачи, а также делали обезболивающие уколы несколько раз в день, чтобы она могла проходить испытания.

На шоу произошло два события, которые всколыхнули зрителей. Один раз ведущая Ольга Бузова оставила на проекте Алану и Марию, хотя они пришли последними. А в одном из последних выпусков команда «розовых» пришла первой впервые за все время. А вот сильнейшие участники Женя Искандарова и Карина Кокс, у которых были с ними конфликты, неожиданно выбыли из шоу.

В Сети стали подозревать, что Бузова помогала команде «розовых», так как больше 10 лет дружит с Погребняк. Но Алана опровергла эти домыслы.

«Это не так. Нас никто не тянул. И мы делали все абсолютно так же, как и другие команды. Если вы заметили, то мы нередко приходили к финишу в самом конце. У нас не всегда все получалось. А где-то же, наоборот, нам везло, и все получалось лучше и быстрее, чем у других команд. Но при этом никаких поблажек у нас не было. В Интернете пишут полный бред, что якобы из-за дружбы Марии и Ольги нам давали какие-то привилегии», – пояснила она.

По словам Мамаевой, во время проекта Погребняк даже не общалась с ведущей. Она заверила, что подруги проявили настоящий профессионализм.