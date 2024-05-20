ФНС заблокировала счета блогерши-иноагента Вероники Белоцерковской* из-за миллионного долга

Журналистка и телеведущая Вероника Белоцерковская* уехала во Францию. Однако у нее оказался крупный долг перед налоговой в России. Примечательно, что у блогерши теперь из-за этого заблокировали счета. Она задолжала налоговой больше миллиона рублей. Пока Вероника не торопится гасить долг. Отметим, что у нее за границей уже есть свой кулинарный бизнес, который она развивает, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что Белоцерковскую не так давно российский суд заочно приговорил к девяти годам колонии за распространение фейков. Добавим, что этой весной оказалось много должников среди медийных персон: Сергей Шнуров, Глюк’oZa, Никита Кологривый и семья Чекалиных.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.