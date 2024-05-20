Ольга Бузова заявила Павлу Воле, что не делала пластику: «У меня такой же носик, такой же подбородок»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. На днях она отпраздновала важную дату. Оказалось, что уже 20 лет телеведущая трудится на канале ТНТ. Она стала гостьей в «Шоу Воли». Там показали кадры, на которых запечатлен приход Ольги на «Дом-2», благодаря которому она прославилась. Ведущий Павел Воля посмеялся над прической, которую тогда носила знаменитость. Она в ответ отметила, что первая стала делать подобные прически и задавала тренды. Также артистка заверила, что как была в 18 лет нежной, ранимой, эмоциональной и открытой, такой и осталась.

Она подчеркнула, что гордится своими достижениями. Бузова также похвасталась, что никогда не делала пластику. Она заявила, что не изменилась внешне за минувшие 20 лет.

«Я одна из немногих, кто визуально не очень поменялась. У меня такой же носик, такой же подбородок, такая же грудь. Когда начали говорить, что я сделала там нос или скулы, но я ничего не делала», — сказала телеведущая.

Она не стала скрывать, что много работает над собой. Ольга ходит в спортзал. Певица показала фигуру, хвастаясь талией и подтянутым прессом. Также она призналась, что весит 67 килограммов. Однако потом Воля предложил ей встать на весы прямо в эфире шоу. И даже в одежде Бузова, как оказалось, весит 63 килограмма.

«Я похудела!» – обрадовалась звезда.

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