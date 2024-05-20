Светлана Немоляева попала в больницу с подозрением на коронавирус

Светлана Немоляева почувствовала себя плохо накануне. Родные вызвали ей скорую помощь, так как ей не становилось лучше. Врачи решили госпитализировать артистку с подозрением на коронавирус. 87-летняя звезда в ближайшие дни будет проходить обследования, чтобы врачи могли подтвердить диагноз и назначить правильное лечение, пишет 5-tv.ru .

Напомним, что всего месяц назад Немоляева выглядела бодро. Тогда она посетила Московский международный фестиваль. Погода была плохая – дождливая и холодная. Однако актрису это не напугало. Немоляева тогда поддержала внучку Полину Лазареву. В ММКФ принимал участие фильм с ее участием «Чайка».

Тогда Светлана Владимировна отмечала, что не собирается прекращать работать. Актриса играет в театре Маяковского и пока не думает уходить на пенсию. Тогда она не жаловалась на здоровье.

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