Николаеву запечатлели с бывшим мужем Волочковой на прогулке с детьми

Елена Николаева поделилась в своем микроблоге редким фото, на котором она запечатлена с мужем Игорем Вдовиным (он же бывший избранник балерины Анастасии Волочковой). Не так давно у пары родился второй сын. На прогулку по Москве Елена вышла сразу с двумя колясками — люльку с младенцем укачивала сама мамочка, а прогулочную коляску с подросшим сыном вез ее муж Игорь Вдовин.

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Поклонники обратили внимание, как постройнела после родов Елена Николаева. Она позировала в ультрамодном вязаном жилете и белоснежной юбке миди.

Стоит отметить, что Игорь Вдовин — опытный отец. У бизнесмена шесть наследников. Помимо совместных наследников с Еленой Николаевой, он имеет трое детей от первого брака и дочь от союза с Анастасией Волочковой.