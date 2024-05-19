Апина — о критике фанатов: «Слышу, что плохо выгляжу. Что я с перекошенным лицом!»

Алена Апина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ пожаловалась то, что ей возраст дает о себе знать. В свои 59 лет певица решилась на определенное вмешательство —лазерный липолиз. И похвасталась результатами преображения от опытного хирурга, который взялся за то, чтобы омолодить звезду 80-х. Такими метаморфозами во внешности певица осталась довольна. Апина пожаловалась, что часто сталкивалась с критикой фанатов, которые считали, что она запустила себя. Но творческая профессия не позволяет артистке стареть раньше времени.

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«Слышу, что я плохо выгляжу. Что я с перекошенным лицом!» - не стесняясь говорила Алена Апина.

Благодаря лазерному омоложению певица заметно помолодела. Под местной анестезией ей сделали подтяжку подбородка. Результат якобы сохраняется на всю жизнь. Три года назад артистка уже делала пластику, уменьшила талию. А вот ходить на фитнес певица не хочет.