Слава о своей карьере на сцене: «Все считали, что я поющие трусы! Телка олигарха»

Певица Слава в программе «Ты не поверишь!» на НТВ призналась, что когда-то о ней ходили разные слухи, в том числе и то, что она попала на сцену вовсе не благодаря своему таланту вокалистки, а по протекции богатого спонсора. Артистка только посмеивалась над завистниками, подметив, что годы спустя она сумела доказать всем, что она обладает и харизмой, и талантом, и вокальным данными, а также широким диапазоном.

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«Все считали, что я поющие трусы! Телка олигарха! А выяснилось, что я гениальная певица, которую любят и в России, и за ее пределами», - говорит Слава.

Со своим гражданским мужем бизнесменом Анатолием Данилицким певица вместе уже больше 20 лет. Он значительно старше своей возлюбленной. Если певице только 44 года, то Данилицкому — 72. Именно он помог возлюбленной построить карьеру, поддержав ее финансово. Но пробиться на эстраду Слава смогла только благодаря своему таланту.