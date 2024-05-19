Билан объяснил, откуда у него на безымянном пальце правой руки появилось кольцо: «Удобно здесь носить»

Дима Билан завел дома кота, а вот с невестами дела обстоят не так радужно. Музыкант утверждает, что на шоу с экстрасенсами ему якобы нагадали венец безбрачия. Такой поворот событий певца нисколько не расстроил. Все-таки за его плечами есть бурные романы с первыми красавицами отечественного шоу-бизнеса. Оказывал в свое время Дима Билан знаки внимания модели Елене Кулецкой. И даже обещал на ней жениться. Однако до ЗАГСа они так и не дошли. Нежные чувства к своему протеже испытывала и музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая теперь замужем за олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

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А когда Билана увидели рядом с эффектной красавицей-блондинкой Олесей Судзиловской, тут же появились слухи, что актриса очарована певцом. Сам же музыкант заверил, что давно дружит с Олесей Судзиловской и ее семьей.

При этом в программе «Ты не поверишь!» Дима Билан объяснил, откуда на его безымянном пальце правой руки появилось серебряное кольцо. В кулуарах зашептались, уж не обручальное ли оно.

«Удобно здесь носить. Правда удобно. А еще держишь вот так микрофон, а оно блестит. Хорошо так знаете, сияет», - говорит Дима Билан.

Описывая свою будущую невесту музыкант подметил, что ему бы не хотелось встречаться с девушкой-блогером. Ведь тогда их личное счастье через популярность в соцсетях растащит толпа зевак, считает певец.