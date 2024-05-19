Варум подарила Агутину автомобиль бизнес-класса Maserati: «В Америке такая система кредитования, мне было по карману»

Леонид Агутин в программе «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что не знает, какой подарок выбрать для жена Анжелики Варум по случаю ее 55-летия. Обычно певец дарил возлюбленной роскошные ювелирные украшения. Музыкант признался, что за все 27 лет совместной жизни он ни разу не купил супруге белье или какой-нибудь наряд. На шопинг пара ходит отдельно друг от друга, чтобы не поссориться при выборе одежды.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

«На этом наша супружеская жизнь бы закончилась», - шутит Леонид Агутин.

При этом музыкант подметил, что скупиться на подарок любимой жене, это последнее дело. Ему посоветовали подарить Анжелике Варум остров, эта идея певцу очень понравилась.

Кстати, сама Варум дарила мужу автомобиль бизнес-класса Maserati. По словам певца, он почти целый год уговаривал ее этого не делать. Леонид Агутин не привык получать такие дорогие подарки, пусть даже и от собственной супруги. «Я же мужчина в семье, должен всем дарить машины», - бурчал певец.

Однако слушать мужа Анжелика Варум не стала, взяла кредит и купила авто.