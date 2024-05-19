Маргарита Грачева перестала скрывать пол четвертого ребенка

Маргарита Грачева поделилась с подписчиками радостным событием. В своем микроблоге она показала первое фото из роддома. Телеведущая стала мамой в четвертый раз. У нее есть двое старших сыновей, которых она родила от бывшего мужа. Он сейчас находится в тюрьме. Пережившая личную драму Маргарита Грачева нашла в себе силы жить дальше. Она встретила новую любовь и в 31 год снова стала мамой. Оказывается, что новоиспеченная мамочка не хотела знать пол малыша до самых родов. Поэтому она не могла предположить, будет ли у нее четвертый сын или родится долгожданная девочка.

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«Наша девочка. Пока немного непривычно осознавать, что мы мама и папа дочки», — отметила Маргарита Грачева в своем микроблоге.

Теперь от нынешнего избранника Максима Андрющенко у телеведущей есть сын и дочка. Старшие дети прекрасно ладят с отчимом и дружны с младшим братиком. Теперь они будут нянчиться еще и с сестричкой.

В последнее время Маргарита Грачева ушла из медийного пространства, но несколько месяцев назад она дала интервью Ксении Собчак, в котором призналась в своих страхах. В частности, она опасается бывшего супруга Дмитрия.