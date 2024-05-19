Юдашкина о внуках от дочки Гали и Петра Максакова: «В теплицах огурчики срывают. Любят блинчики, гречку. Такую русскую еду»

Галина Юдашкина и Петр Максаков. Фото: Global Look Press

Модный бизнес семьи Юдашкиных взвалила на свои плечи единственная дочь покойного кутюрье.

Марина Юдашкина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала о том, какими растут ее внуки. Наследников маме подарила дочка Галина с мужем Петром Максаковым. У пары трое детей: сыновья Аркадий и Анатолий, а также дочка Агата Ариелла, которой вот-вот исполнится два годика. Внуки часто гостят летом у бабушки в загородном коттедже. Тут у Марины Юдашкиной есть все: просторный дом, сад, огород и теплицы. Она сама сажает огурцы, помидоры и зелень.

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«А когда они летом у меня, вот они огурчики сами срывают. Я же занимаюсь этим... у меня теплицы. Они любят и гречку, и блинчики, и колбаску. Такую русскую еду. Дочка говорит, они у нас спортсмены, чтобы они поменьше ели сладкого. Но я балую, потихонечку даю», - говорит Марина Юдашкина.

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Марина Юдашкина с Галиной. Фото: соцсети

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