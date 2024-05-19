Юдашкина о внуках от дочки Гали и Петра Максакова: «В теплицах огурчики срывают. Любят блинчики, гречку. Такую русскую еду»

Марина Юдашкина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала о том, какими растут ее внуки. Наследников маме подарила дочка Галина с мужем Петром Максаковым. У пары трое детей: сыновья Аркадий и Анатолий, а также дочка Агата Ариелла, которой вот-вот исполнится два годика. Внуки часто гостят летом у бабушки в загородном коттедже. Тут у Марины Юдашкиной есть все: просторный дом, сад, огород и теплицы. Она сама сажает огурцы, помидоры и зелень.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .