Таня Мусульбес — о гендер-пати: «На 99% была уверена, что у меня мальчик! Интуиция у мамы так себе»

Гендер-пати, которое устроили Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы наделала много шума в Сети. Так, подписчики пары не стали скрывать, что их разочаровала вечеринка звезд «Дома-2». Они обвинили Татьяну и Романа в том, что они продали такой важный для них день ради рекламы, просмотров и денег. Комментировать все эти резкие слова в свой адрес будущая мамочка не стала. Зато говоря о прошедшем гендер-пати заверила, что никак не ожидала, что у них с Романом Капаклы будет девочка. Она хотела родить мальчика. Но теперь привыкает к тому, что в семье появится еще одна принцесса.

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