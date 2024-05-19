Таня Мусульбес — о гендер-пати: «На 99% была уверена, что у меня мальчик! Интуиция у мамы так себе»

Гендер-пати, которое устроили Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы наделала много шума в Сети. Так, подписчики пары не стали скрывать, что их разочаровала вечеринка звезд «Дома-2». Они обвинили Татьяну и Романа в том, что они продали такой важный для них день ради рекламы, просмотров и денег. Комментировать все эти резкие слова в свой адрес будущая мамочка не стала. Зато говоря о прошедшем гендер-пати заверила, что никак не ожидала, что у них с Романом Капаклы будет девочка. Она хотела родить мальчика. Но теперь привыкает к тому, что в семье появится еще одна принцесса.
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Татьяна Мусульбес узнала, что они ждут девочку с Романом Капаклы. Фото: соцсети
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«Два дня я еще ходила как зачарованная в сумасшедшей эйфории, что стану мамой малышки! Хотя до гендер-пати я была уверена на 99% что у меня мальчик! Интуиция у мамы так себе. Теперь я безумно жду нашей встречи, уже вижу, какой красивой и счастливой ты у нас будешь», - отметила Татьяна Мусульбес.