Находящаяся на последних сроках беременности Кети Топурия запечатлелась с мужем в ресторане

Кети Топурия в этом году объявила, что готовится к пополнению в семье. Она мечтала, чтобы у нее было три ребенка. Певица уже растит дочку Оливию от первого брака. А мужу Льву Деньгову она подарила сына Адама. А теперь артистка находится в ожидании нового чуда. Она много путешествует, хоть у нее уже последние сроки беременности.
Летом должен появиться на свет ее малыш. Пол будущего ребенка солистка «А’Студио» пока скрывает. Но на днях она выложила фото, сделанное в ресторане. Звезда красовалась за столиком с мужем, надев трикотажное платье. Ее живот при этом выпирал.
Кети Топурия с мужем. Фото: соцсети Кети Топурии
К слову, Кети даже в интересном положении не перестает одеваться стильно. Позже она отправилась гулять по Москве, надев легинсы, джинсовую рубашку и черный жакет. С собой у нее была замшевая коричневая сумка The Row. Стоимость такого аксессуара на официальном сайте составляет миллион рублей.
Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отмечают, что она отлично выглядит даже с округлившимся животом.
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Кети Топури показала новую сумку. Фото: соцсети Кети Топурии