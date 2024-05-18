Находящаяся на последних сроках беременности Кети Топурия запечатлелась с мужем в ресторане

Кети Топурия готовиться стать мамой в третий раз. Фото: соцсети Кети Топурии

Певица Кети Топурия появилась на публике с сумкой за миллион рублей.

Кети Топурия в этом году объявила, что готовится к пополнению в семье. Она мечтала, чтобы у нее было три ребенка. Певица уже растит дочку Оливию от первого брака. А мужу Льву Деньгову она подарила сына Адама. А теперь артистка находится в ожидании нового чуда. Она много путешествует, хоть у нее уже последние сроки беременности. 

Летом должен появиться на свет ее малыш. Пол будущего ребенка солистка «А’Студио» пока скрывает. Но на днях она выложила фото, сделанное в ресторане. Звезда красовалась за столиком с мужем, надев трикотажное платье. Ее живот при этом выпирал.

Кети Топурия с мужем. Фото: соцсети Кети Топурии

К слову, Кети даже в интересном положении не перестает одеваться стильно. Позже она отправилась гулять по Москве, надев легинсы, джинсовую рубашку и черный жакет. С собой у нее была замшевая коричневая сумка The Row. Стоимость такого аксессуара на официальном сайте составляет миллион рублей. 

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отмечают, что она отлично выглядит даже с округлившимся животом.

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Кети Топури показала новую сумку. Фото: соцсети Кети Топурии

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