Певица Алсу выступит в финале шоу «Новая Фабрика звезд»

Алсу в свои 40 лет не перестает работать. В последние годы она все чаще принимает участие в разных шоу. Так как ее дочки Сафина и Микелла скоро будут учиться в вузах, а сын Рафаэль в школе, у нее появилось больше свободного времени. На этот раз она появилась в шоу «Новая Фабрика звезд».

В соцсети артистка поделилась кадрами с проекта. Она появилась там в шелковом платье в пол мандаринового цвета. Ей сделали укладку с гладким эффектом. Она спела на шоу. Скорее всего, с ней в дуэте песню исполнил один из участников проекта, но пока это остается сюрпризом.

Поклонники восхитились образом многодетной мамы. В финал проекта прошли семь участников: Мария Гордеева, Габриэль Александров, Софья Полозова, Дарья Кочнева, Александр Филинн, Нонна Егонян и Семен Полищук.

Финал «Новой Фабрики звезд» на ТНТ состоится в воскресенье, 19 мая, в 22:00.