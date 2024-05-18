Дочка Бони рассказала, что ее одноклассники во французской школе знают ее маму: «Они иногда просят передать ей привет»

Виктория Боня много лет живет за границей. Она перебралась в Монако, когда у нее был роман с Алексом Смерфитом, но потом они расстались, а бывшая звезда «Дома-2» осталась жить в княжестве, где родила дочку Анджелику. Но девять месяцев назад у нее возникли проблемы с документами. Она не могла вернуться домой. Из-за этого светская львица сначала привезла наследницу в Дубай, а потом в Москву. Неожиданно 12-летней Анджелине понравилось в России. Она призналась, что в Монако ей скучно, так как кроме пляжа некуда ходить.

В интервью дочка Бони рассказала, что мама скоро улетает в Канны, а вот она думает над тем, лететь ей домой или нет. Анджелина похвасталась, что знает французский, английский и русский языки. По ее словам, выучить их было сложно.

Она обмолвилась о том, что ее друзья знают Боню, хотя у них нет аккаунтов в соцсетях.

«Мои одноклассники во Франции, им по 11-12 лет, и их нет еще в соцсетях. Тем не менее, они иногда просят передать маме привет», — заявила Анджелина, пишет « МК ».

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