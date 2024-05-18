Илья Авербух признался, что не стал комментатором фигурного катания из-за голоса: «Это был прям удар»

Илья Авербух давно стал известным фигуристом, а также он тренер и режиссер. Ему удается создавать эффектные ледовые шоу. В беседе с Евгенией Медведевой в ее передаче «БеС Комментариев» он признался, что многие хотят участвовать в шоу, однако почетные места обычно отдаются олимпийским чемпионам.

Также Илья неожиданно признался, что хотел стать комментатором фигурного катания и однажды ему даже выпала возможность попробовать эту профессию. Но он допустил ряд ошибок. Первое — он говорил без остановок, поэтому даже музыку не было слышно. По его словам, это легко поправить, а вот вторая ошибка уже непоправимая.

«Я сразу понял, что это непоправимо — конечно, тембр голоса. Это был прям удар. Ну, удар! В принципе, когда я спокоен, когда нет волнения, меня можно слушать. Но когда эмоции берут верх, то и голос рвется ввысь… И я не смог это победить», — сказал Авербух.

Он также рассказал, что хочет поставить на коньки сына Льва, которому три года. Фигурист не знает, есть ли у него талант в спортивном плане. Однако он подчеркнул, что у мальчика точно есть задатки актера.

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