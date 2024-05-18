Модель Ирина Шейк накупила в США российских конфет, мороженого и чипсов

Модель Ирина Шейк живет в США много лет. После расставания с Брэдли Купером она перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Там она растит дочку Лею. Семилетняя девочка слушает песни на русском языке.
Как оказалось, Ирина скучает по родине и даже накануне закупилась российскими сладостями. Она показала конфеты «Мишка косолапый», «Коровка», а также настоящий пломбир. Себе звезда также взяла чипсы с названием «Рузик».
«Ну все», — заявила она.
Ирина Шейк купила конфеты. Фото: соцсети Ирины Шейк
А ранее Ирина запечатлела завтрак дочки. Она призналась, что готовит для Леи кашу-малашу.
К слову, Купер после расставания с моделью продолжает с ней общаться и воспитывать наследницу. Он знает много детских русских песен, даже «Антошку». На телевизионном шоу в его телефоне также нашли песни «Фиксиков».
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Ирина Шейк нашла магазин с любой едой. Фото: соцсети Ирины Шейк