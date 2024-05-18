Модель Ирина Шейк накупила в США российских конфет, мороженого и чипсов

Ирина Шейк скучает по родине. Фото: Global Look Press

Ирина Шейк призналась, что готовит по утрам кашу-малашу для дочки.

Модель Ирина Шейк живет в США много лет. После расставания с Брэдли Купером она перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Там она растит дочку Лею. Семилетняя девочка слушает песни на русском языке. 

Как оказалось, Ирина скучает по родине и даже накануне закупилась российскими сладостями. Она показала конфеты «Мишка косолапый», «Коровка», а также настоящий пломбир. Себе звезда также взяла чипсы с названием «Рузик». 

«Ну все», — заявила она.

Ирина Шейк купила конфеты. Фото: соцсети Ирины Шейк

А ранее Ирина запечатлела завтрак дочки. Она призналась, что готовит для Леи кашу-малашу. 

К слову, Купер после расставания с моделью продолжает с ней общаться и воспитывать наследницу. Он знает много детских русских песен, даже «Антошку». На телевизионном шоу в его телефоне также нашли песни «Фиксиков». 

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Ирина Шейк нашла магазин с любой едой. Фото: соцсети Ирины Шейк

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