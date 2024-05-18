Модель Ирина Шейк накупила в США российских конфет, мороженого и чипсов

Модель Ирина Шейк живет в США много лет. После расставания с Брэдли Купером она перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Там она растит дочку Лею. Семилетняя девочка слушает песни на русском языке.

Как оказалось, Ирина скучает по родине и даже накануне закупилась российскими сладостями. Она показала конфеты «Мишка косолапый», «Коровка», а также настоящий пломбир. Себе звезда также взяла чипсы с названием «Рузик».