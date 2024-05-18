Клаву Коку, выпустившую клип «Нет парня — нет проблем», обвинили в плагиате песни Дуа Липы

Клава Кока— одна из самых популярных молодых исполнительниц в России. Недавно она напугала поклонников, намекнув на расставание с Александром Повериным, однако это оказалось лишь подогревом к выпуску нового клипа на трек «Нет парня — нет проблем».

На кадрах клипа певица сидит за столиком кафе в красном корсете, а за окном столпились парни. Фанатеющих от нее мужчин звезда назвала своим гаремом.

И сразу ее стали обвинять в плагиате даже поклонники. Песня оказалась очень похожа на хит Дуа Липы Training season.