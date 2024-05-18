Клаву Коку, выпустившую клип «Нет парня — нет проблем», обвинили в плагиате песни Дуа Липы

Клава Кока— одна из самых популярных молодых исполнительниц в России. Недавно она напугала поклонников, намекнув на расставание с Александром Повериным, однако это оказалось лишь подогревом к выпуску нового клипа на трек «Нет парня — нет проблем».
На кадрах клипа певица сидит за столиком кафе в красном корсете, а за окном столпились парни. Фанатеющих от нее мужчин звезда назвала своим гаремом.
И сразу ее стали обвинять в плагиате даже поклонники. Песня оказалась очень похожа на хит Дуа Липы Training season.
Примечательно, что Клава словно скопировала не только мотив песни, но и сюжет музыкального клипа. На видео Дуа также сидит в кафе, где за окном за ней наблюдают мужчины в большом количестве. В подорожании британской звезде Коку обвиняют не в первый раз. Пока российская звезда не комментирует обвинения в плагиате.
Напомним, что несколько лет назад Кока обвинила в плагиате Леди Гагу, которая позировала в боа из долларовых купюр на борту частного самолета. Певица в таком наряде отметилась на год раньше.
Дуа Липа. Фото: кадр из клипа Дуа Липа «Training season»
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