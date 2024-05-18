Актриса Деми Мур в платье Armani Prive впервые за 27 лет появилась на Каннском кинофестивале

Деми Мур давно стала знаменитой актрисой. Она продолжает сниматься в новых проектах. Однако увидеть ее на светских мероприятиях можно не часто. Недавно стартовал Каннский кинофестиваль. Неожиданно 61-летняя артистка появилась на ковровой дорожке.

Она облачилась в платье-бюстье Armani Prive с красным узором и пайетками. Мур подчеркнула идеальную фигуру. Она распустила волосы, отказавшись от сложных причесок. Также звезда сделала макияж с акцентом на глаза.

Мур приехала на кинофестиваль впервые за 27 лет. Последний раз она была в числе гостей этого мероприятия вместе с Брюсом Уиллисом на премьере фильма «Пятый элемент». Тогда они еще не были в браке.

На этот раз она произвела фурор, затмив Эмму Стоун, Еву Лонгорию и других актрис.