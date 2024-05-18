Алана Мамаева поздравила бывшего мужа и его возлюбленную с рождением ребенка: «Малыш — это всегда прекрасно!»

Алана Мамаева недавно стала участницей шоу «Сокровища императора». Она демонстрировала хорошие результаты в команде с Марией Погребняк. Однако ежедневные забеги по Китаю отразились на ее здоровье. Алана повредила мениск и перенесла операцию, как только вернулась в Россию.

В это время у ее бывшего мужа Павла родился ребенок. Он строит отношения с подругой экс-жены Надеждой Санько, которая уже родила ему сына. А этой весной пара призналась, что снова ждет пополнения в семье.

В интервью Алана рассказала, что не поздравляла экс-супруга с радостным событием, но готова это сделать.

«Поздравляю! Малыш — это всегда прекрасно!» — заявила она.

После развода и предательства у Мамаевой были конфликты с Павлом. Она рассказывала, что футболист совершает жестокие поступки в отношении их общей дочки Алисы. Алана хочет уладить разногласия со спортсменом ради наследницы, но пока не видит возможности это сделать. Он не только не общается с дочкой, но и платит крохотные алименты в размере 10 500 рублей, пишет VOICE.

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