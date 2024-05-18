Продюсер Сергей Лавров заявил, что Наргиз в США не сможет много заработать: «Максимум 500 долларов»

Наргиз Закирова является одной из тех певиц, кто выступал в России, а потом уехал и стал плохо высказываться о стране. Теперь она находится в США. Если раньше у нее был плотный график, артистка зарабатывала миллионы рублей, то теперь выступает она редко.

Бывшей звезде «Голоса» приходится непросто в финансовом плане. Ходят слухи, что она вынуждена экономить. Продюсер Сергей Лавров, который раньше устраивал ее концерты, считает, что теперь ей снова придется выступать в ресторанах.

По его словам, за копейки теперь Наргиз не готова работать, но и вернуться в Россию не может, так как ей запрещен въезд в страну. Он напомнил, что раньше певица выступала в ресторанах и получала 300-500 долларов. При этом артистка каждый день только на выпивку тратит 500 долларов.

«Больших гонораров ей в Америке никто не дает. Если бы предложили нормальные деньги, думаю, она бы отработала с удовольствием. Ее дорога — это те рестораны, из которых она ушла. Ее гонорар сейчас — максимум 500 долларов, больше не заработает», — пояснил Лавров, пишет « МК ».

Он добавил, что Закирову не хотят видеть и на родине — в Узбекистане. По словам продюсера, в Казахстане ее тоже не ждут. А так как в Европе билеты на ее концерты не распродались, ей пришлось отправиться в США и надеятсья, что там будет возможность для заработка.

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