Кудрявцева заявила, что поправилась на три килограмма за время поездки

Лера Кудрявцева в 2024 году постоянно сталкивается с проблемами. Недавно она оправилась после травмы колена. Телеведущая в феврале перенесла операцию и потом несколько месяцев восстанавливалась.

Весной она уже вернулась на съемки, но ходила на костылях. А на днях блондинка ездила за границу с подругой Катей Гордон. Они путешествовали четыре дня. Ведущая шоу «Секрет на миллион» накануне вернулась в Москву и сразу призналась, что набрала вес. Она сразу осознала, почему так произошло.

«Если не знаете, как нажрать 3 кг за 3 дня, обращайтесь — выдам все пароли. Круассан с чаем, булочка с маслом, мороженое и так по кругу несколько дней. Хорошо мода на оверсайз! Аллилуйя!» — пояснила Лера.

В 52 года Лера старается следить за внешностью. Она участвует в шоу «Звезды», где с командой «Раисы» шутит над собой и шоу-бизнесом.

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