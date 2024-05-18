Виктория Боня призналась, что вместо Каннского кинофестиваля летит в Дубай: «Такого не было никогда»

Виктория Боня обычно она каждый год появляется на Каннском кинофестивале, так как живет недалеко. Но недавно у телеведущей возникли проблемы с документами. Она не могла вернуться в Монако девять месяцев.

Лишь в середине мая светская львица прилетела домой. Она собиралась отправиться на кинофестиваль, который уже начался. Но 18 мая звезда вышла на связь и призналась, что на Каннах появится на закрытии, так как завтра летит в Дубай на мероприятие, куда ее пригласили.