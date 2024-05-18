Виктория Боня призналась, что вместо Каннского кинофестиваля летит в Дубай: «Такого не было никогда»

Виктория Боня обычно она каждый год появляется на Каннском кинофестивале, так как живет недалеко. Но недавно у телеведущей возникли проблемы с документами. Она не могла вернуться в Монако девять месяцев.
Лишь в середине мая светская львица прилетела домой. Она собиралась отправиться на кинофестиваль, который уже начался. Но 18 мая звезда вышла на связь и призналась, что на Каннах появится на закрытии, так как завтра летит в Дубай на мероприятие, куда ее пригласили.
«Ощущение, что Канны в этом году меня, не то чтобы не пускают, как будто вот... Такого не было никогда! Я должна была лететь завтра в Канны, но в итоге я послезавтра лечу в Дубай, потому что там 20 числа будет мероприятие очень мощное, классное, куда меня пригласили. Мне придется Канны отложить еще на два дня. Но зато это будет настолько престижное классное мероприятие, где будут иностранцы. И я единственная представительница из России», — пояснила Боня.
Примечательно, что она вынуждена будет лететь обратно эконом-классом, так как других билетов нет. Телеведущая похвасталась, что посетит открытие новой резиденции Tiger Sky Tower Dubai, где будут богатейшие люди со всего мира.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: