Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым сделала фото в Лиссабоне: «Хочется улыбаться и любоваться»

Кристина Орбакайте в этом году переживает непростой период. Многие ее концерты в России отменились. Певица не скрывает, что это заставило ее переживать. Но вскоре она запланировала выступления в Израиле, куда отправится в июне. А пока артистка устроила себе отпуск. Как оказалось, она приехала в Португалию со своим мужем Михаилом Земцовым.

Обычно с ними ездит дочка Клавдия, но она сейчас учится в школе в Нью-Йорке. Примечательно, что в соцсети артистка решила поделиться кадрами из Лиссабона. Она призналась, что там ей очень понравилось.