Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым сделала фото в Лиссабоне: «Хочется улыбаться и любоваться»

Кристина Орбакайте в этом году переживает непростой период. Многие ее концерты в России отменились. Певица не скрывает, что это заставило ее переживать. Но вскоре она запланировала выступления в Израиле, куда отправится в июне. А пока артистка устроила себе отпуск. Как оказалось, она приехала в Португалию со своим мужем Михаилом Земцовым.
Обычно с ними ездит дочка Клавдия, но она сейчас учится в школе в Нью-Йорке. Примечательно, что в соцсети артистка решила поделиться кадрами из Лиссабона. Она призналась, что там ей очень понравилось.
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым устроли романтичную поездку. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
«Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра», — поделилась Кристина.
Она полюбовалась городом, увидела набережную и уникальную природу. Артистка получила множество комплиментов. Поклонники считают, что она выглядит счастливой.
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