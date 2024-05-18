Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым сделала фото в Лиссабоне: «Хочется улыбаться и любоваться»

Кристина Орбакайте выложила кадры из путешествия. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Дочка Аллы Пугачева наслаждается отдыхом с супругом в Португалии.

Кристина Орбакайте в этом году переживает непростой период. Многие ее концерты в России отменились. Певица не скрывает, что это заставило ее переживать. Но вскоре она запланировала выступления в Израиле, куда отправится в июне. А пока артистка устроила себе отпуск. Как оказалось, она приехала в Португалию со своим мужем Михаилом Земцовым. 

Обычно с ними ездит дочка Клавдия, но она сейчас учится в школе в Нью-Йорке. Примечательно, что в соцсети артистка решила поделиться кадрами из Лиссабона. Она призналась, что там ей очень понравилось.

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым устроли романтичную поездку. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

«Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра», — поделилась Кристина.

Она полюбовалась городом, увидела набережную и уникальную природу. Артистка получила множество комплиментов. Поклонники считают, что она выглядит счастливой. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Пресняков поддерживает связь с живущим в США сыном от Орбакайте: «Он пытается что-то делать»

Критик Рудченко — о сыне Орбакайте в США: «Не получилось из Никиты сделать артиста»

Читайте также