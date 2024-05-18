Катя Жужа стала мамой в четвертый раз в США

Катя Жужа не так давно объявила о новой беременности. Она находилась в ОАЭ с семьей, от куда делилась кадрами с округлившимся животом. Блогерша потом вернулась в США. Она там родила четвертого малыша. 18 мая Жужа поделилась радостной новостью. Она решила выложить первое фото с новорожденным малышом, с которым запечатлелась в роддоме.
«Добро пожаловать в нашу семью!» — написала звезда.
Катя Жужа с мужем и ребенком. Фото: соцсети Кати Жужи
Друзья и поклонники поздравили Катю с пополнением. Пока пол малыша она предпочитает хранить в тайне. Напомним, что у нее есть дочь Николь от прошлых отношений. А вот нынешнему мужу Артему Маркелову, который является автогонщиком, она подарила сыновей Макса и Алекса. Блогерша готовила детей к появлению еще одного члена семьи. Она настроила их так, чтобы дети ждали братика или сестренку с большим воодушевлением.
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