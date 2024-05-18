Александр Домогаров назвал причины ухода из Театра Моссовета: «Катастрофическое неуважение к артистам»

Александр Домогаров на днях сообщил, что покидает Театра имени Моссовета. Примечательно, что там он служил больше 30 лет. Однако в последнее время актер часто порывался уйти и все же это сделал. Как оказалось, он не согласен с политикой худрука Евгения Марчелли и директора театра Алексея Черепнева.

По словам артиста, 14 мая он написал заявление на увольнение. Домогарову пришлось подождать перед тем, как его позвали на разговор. Но он решил, что так дела не делаются и не стал ни с кем говорить. 28 мая актер отработает последний день, а вот за трудовой книжкой он намерен отправить адвоката.

Подробнее о своем решении Александр рассказал в соцсетях. Он заявил, что не мог больше смотреть, как разрушается театр, с уникальной школой, традициями, труппой.

«Самое страшное — это ощущение невозможности ничего изменить», — отметил артист.

Он пояснил, что еще шесть месяцев назад чуть не ушел, когда его назначили играть в постановке «Тартюф», не обговорив с ним это решение. Артист решил остаться тогда только ради спектакля «Ричард III» в постановке Нины Чусовой, в котором давно играет.

«Надо признать, что спектакля "Ричард III" — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — пояснил Домогаров.

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