Актер из «Папиных дочек» Андрей Светлов бесследно исчез после ограбления

Андрей Светлов снялся в «Папиных дочках», но потом он лишь несколько раз появлялся в фильмах. Актер играл в театре, но не так давно остался без денег. 49-летней артист вынужден был пойти работать на стройку. 12 мая он пропал.

Тревогу забила его мама. По словам Татьяны Андреевны, ее наследник поехал на заработки в Климовск. Там он трудился в строительной фирме. А так как его ограбили, телефона у него не было. Татьяна Андреевна отметила, что он пропал, когда поехал забирать деньги у заказчика.

«Никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. Я очень переживаю», — поделилась 83-летняя пенсионерка, пишет regnum.ru.

Она считает, что ее сын мог попасть на камеры. Добавим, что мама актера раньше работала Мосфильме. Поэтому Андрей в юности часто снимался в массовке.

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