29-летняя дочь Янковского Лиза выходит замуж в Париже за артиста Вадима Королева

Лиза Янковская родилась в знаменитой семье и продолжила династию актеров, как и ее брат Иван Янковский. Раньше она встречалась с актером Александром Палем. Однако после расставания актриса ничего не говорила о личной жизни. Оказалось, что у Лизы рабочие отношения переросли в романтические, когда она снялась с Вадимом Королевым. По данным Телеграм-канала «Антиглянец», до знакомства с Лизой он проживал в Москве с мамой, но теперь живет с невестой в Париже.

Накануне стало известно, что Лиза получила предложение руки и сердца. Пара, скорее всего, сыграет свадьбу в Парже. Там живет старшая сестра Королева, которая состоит в браке с французом. Кроме того, Вадим развивает музыкальную карьеру, поэтому выбрал Францию, так как оттуда ему будет проще летать на гастроли по всему миру.

Пока родня не комментирует новости о помолвке Лизы. Скорее всего, они поедут на торжество, чтобы быть рядом с ней в важный момент.

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