48-летняя Анджелина Джоли встречается с Аугустом Дилем, сыгравшем Воланда в фильме «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает издание Bild. Голливудская дива пока никаких комментариев по этому поводу не дает. Поклонники уже заподозрили пару в пиаре, многие считают, что их связывает дружба, но никак не романтические отношения. При этом есть те, кто не сомневается в том, что многодетная Джоли могла произвести впечатление на Аугуста. Ведь не зря ее считают одной из самых красивых голливудских актрис.

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Таблоиды пишут, что Анджелина Джоли и немецкий актер были замечены на свидании в индийском ресторане в Берлине, после чего отправились на прогулку. В столицу Германии экс-жена Брэда Питта приехала инкогнито.