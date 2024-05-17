Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, когда вышла замуж: «Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году»

Дочка Анастасии Заворотнюк перестала скрывать, что тайно вышла замуж. Оказывается, она вот уже два года счастлива в браке со своим таинственным избранником. В своем микроблоге Анна Заворотнюк раскрыла подробности, ответив на вопрос фанатов в stories, устроив что-то вроде викторины вопрос-ответ.

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«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», — отметила Анна Заворотнюк.

Кстати, своего избранника дочка актрисы ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк встретила еще когда училась в Штатах. Они познакомились в Нью-Йорке. Однако мужа Анна предпочитает скрывать. Поклонники так и не смогли узнать ни его имени, ни гражданства, ни статуса, ни возраста. Известно, что он бизнесмен и позвал дочку Анастасии Заворотнюк замуж в 2021 году.

В одном из ответов Анна также упомянула, что супруг чем-то напоминает известного голливудского актера Райана Гослинга, снявшегося в нашумевшем фильме «Барби».