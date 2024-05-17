У жены «русского Серкана Болата» Никиты Волкова остался укус после стычки с Лианой Гриба

У жены Никиты Волкова, которого поклонники уже прозвали «русским Серканом Болатом», остался след от укуса. Якобы отметина появилась у Елены после схватки с Лианой Гриба (она сыграла возлюбленную Никиты в сериале «Постучись в мою дверь в Москве»). Также у женщины диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины, пишет Telegram-канал Super.

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По информации Telegram-канал Shot, жене Никиты Волкова прописали обезболивающее, рану придется обрабатывать антисептиком и прикладывать лед к синякам. Также ей посоветовали сделать прививку от столбняка.

Как сообщалось ранее, на вечеринке Лиана Гриба повздорила с Еленой, заявив, что Никита Волков влюблен в нее. Жена актера только посмеялась на этим, после чего Лиана плеснула в лицо своей соперницы содержимое своего бокала. Дальше якобы завязалась драка.

А вот директор Лианы Гриба заявил, что никто на жену «русского Серкана Болата» Никиту Волкова не нападал. И уж точно никаких увечий нанесено не было. Отношения у Лианы с ее партнером сугубо рабочие, ни плохие, ни хорошие.

Многие поклонники уверены, что таким образом актеры просто хотели поднять рейтинги и привлечь дополнительный интерес к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». Поэтому и втянули Елену в эту историю с дракой. Была ли она на самом деле, никто не подтвердит.