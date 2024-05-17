Волочкова: «Я не пью алкоголь вообще. У меня зависимость от пуант, от балетного зала»

Анастасия Волочкова в YouTube-проекте «Мятные сплетни» рассказала о том, что ее крайне редко задевают слухи. Так, бывшая прима-балерина Большого театра дала понять, что ведет трезвый образ жизни и уж точно не увлекается спиртным, как любят посудачить хейтеры.

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«Легче сказать, что вот она выпила лишний бокал... Я не пью алкоголь вообще. А людям интересно сказать, что правду можно говорить только под бокалом. Да я на пуантах по три часа. Я выхожу на сцену и для меня это большая ответственность. У меня с 5 лет появилась цель стать балериной и это очень серьезно. У меня зависимость есть от пуант, от балетного зала, от сцены и от зрителей», - заявила Анастасия Волочкова, намекнув, что она не нуждается в «подкреплении сил» для того, чтобы высказать все то, что она думает.

Балерина считает, что хейтерам стоило бы заняться своей жизнью и меньше следить за тем, что происходит с ней, но они упорно сочиняют небылицы только потому, что она им интересна.