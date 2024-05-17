Наташа Королева в Ессентуках платит в сутки за номер в санатории 100 тысяч рублей

Наташа Королева проводит майские каникулы в Ессентуках. Певица решила немного отдохнуть и посвятить время себе и мужу танцовщику Сергею Глушко, он же Тарзан. Вместо того, чтобы поехать в Штаты, где у артистки живет ее мама Людмила Порывай, Наташа Королева предпочла более «скромный» отдых. Но и он обошелся певице в копеечку. Как пишет Telegram-канал Shot, только за сутки в местном санатории Наташа Королева платит 100 тысяч рублей за комфортный и уютный номер.

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Так что за возможность отдохнуть в Ессентуках певица готова тряхнуть кошельком. Вместе с мужем Тарзаном Наташа Королева остановилась в премиальном санатории «Истокъ» в номере с двумя спальнями. Так, в апартаментах есть одна двуспальная кровать, во второй комнате стоят еще две полутораспальные кровати. Также в номере есть две ванные и гардеробная. Питаться в санатории можно по отдельному меню. Тут и деликатесы из рыбы и мяса, свежая выпечка, салаты с морепродуктами.