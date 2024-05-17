Гурцкая — впервые о том, как узнала о смерти мужа: «Сердце будто вниз опустилось»

Прошел почти год со дня, когда не стало мужа певицы Дианы Гурцкой. И только сейчас артистка нашла в себе силы рассказать о том, как она узнала о случившемся и как переживала эту трагедию. Эту новость Диана Гурцкая услышала от близкого человека. По словам певицы, ей показалось, что ей вырвали сердце из груди и там осталась зияющая рана.

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Певица подметила, что ничего не предвещало беды. Ее муж был жизнерадостным человеком, очень любил жизнь. Поэтому всем без исключения было сложно понять и принять случившееся.

«Сердце будто вниз опустилось. Это состояние у меня по сей день. Пете стало плохо в самолете. Самолет посадили в Минеральных водах, но уже было поздно. Не успели его спасти. Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность», - говорила Диана Гурцкая в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Поддержку певица нашла в близких. Опорой для звездной мамы стал единственный сын Константин. Заботится о ней и брат Роберт. Диана Гурцкая призналась, что ее не покидает ощущение того, что если бы она была в том самолете рядом с мужем, этого всего бы не случилось. Она хотя бы успела бы подать ему стакан воды, как-то поддержать, чтобы ему не было страшно, говорит певица. Ее беспокоит, не чувствовал ли он страха, было ли ему больно. Но ответов на эти вопросы она уже никогда не получит.