Татьяна Брухунова — о сыне Вагане от Евгения Петросяна: «Если бы я знала раньше, что так можно любить»

Татьяна Брухунова устроила мини-фотосессию с сыном Ваганом, выбрав в качестве локации Новинский бульвар. Кстати, жена юмориста Евгения Петросяна успевает и с детьми заниматься, и путешествовать вместе с ними же. Так, в Санкт-Петербург Татьяна Брухунова поехала вместе со своими наследниками. Сынишка Ваган помогал своей маме нянчиться с сестренкой, он с удовольствием гулял с коляской по Питеру, в которой сладко спала малышка Матильда. Именно такое красивое необычное имя для дочери выбрала Татьяна Брухунова.

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