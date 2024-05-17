Татьяна Брухунова — о сыне Вагане от Евгения Петросяна: «Если бы я знала раньше, что так можно любить»

Татьяна Брухунова устроила мини-фотосессию с сыном Ваганом, выбрав в качестве локации Новинский бульвар. Кстати, жена юмориста Евгения Петросяна успевает и с детьми заниматься, и путешествовать вместе с ними же. Так, в Санкт-Петербург Татьяна Брухунова поехала вместе со своими наследниками. Сынишка Ваган помогал своей маме нянчиться с сестренкой, он с удовольствием гулял с коляской по Питеру, в которой сладко спала малышка Матильда. Именно такое красивое необычное имя для дочери выбрала Татьяна Брухунова.
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Татьяна Брухунова с сынишкой Ваганом на прогулке. Фото: соцсети
Сама Татьяна отдала предпочтение бархатному пальто и джинсам mom. Акцентными деталями образа жены юмориста Евгения Петросяна стала сумочка с вышивкой, имиджевые очки и белый платочек с яркими цветами.
А вот сынишку Вагана Татьяна Брухунова нарядила в песочную стеганную курточку, горчичные брючки и алую шапочку. У мальчика есть свои очки, дополнили образ маленького модника кроссовки на липучках.
«Если бы я знала раньше, что так можно любить», - подметила Татьяна Брухунова, позируя с сынишкой и улыбаясь над его шалостями.