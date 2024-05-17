Зепюр Брутян показала сына Микаэля от Павла Прилучного, который учится ходить, держась за коляску

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Жена звезды сериала «Мажор» утеплила сынишку, натянув ему вязаную шапочку.

Зепюр Брутян умилила поклонников свежими кадрами, запечатлев сынишку Микаэля от Павла Прилучного на прогулке. В stories своего микроблога актриса показала, как малыш учится ходить, но пока держится за коляску и пошатывается. Сынишку Микаэля Зепюр Брутян нарядила в модные джинсики и бомбер, не забыла звездная мамочка и про теплую вязаную шапочку. А вот старших детей Павла Прилучного, которые часто гостят у своего отца и дружат с мачехой, в кадре видно не было.

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Кстати, Зепюр Брутян до сих пор прячет лицо малыша, стараясь снимать его так, чтобы поклонники не смогли рассмотреть, на кого похож сын Павла Прилучного. Вторая жена актера сумела подружиться с его детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Агата Муцениеце как-то шутила, что некоторым женщинам важно поднять собственную самооценку, показывая заботу и хвастаясь отличными отношениями с чужими детьми. Похоже, что актриса намекала на Брутян, которая успевает и со своим сыном понянчиться и за детьми мужа присмотреть, как сам Павел и Агата заняты на съемках.

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Сынишка Зепюр Брутян Микаэль на прогулке. Фото: соцсети

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