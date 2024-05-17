Бывший муж Гагариной Кислов о причине их разрыва: «Я был очень горячим, вспыльчивым, часто ее ревновал»

Бывший муж Полины Гагариной Петр Кислов рассказал о том, почему они разошлись. Ведь у пары был общий сын Андрей, с котором экс-возлюбленный певицы до сих пор поддерживает отношения. Про сына Петр никогда не забывал.

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Он дал понять, что редко видел жену и сына, так как много работал. Но если он был дома с семьей больше месяца, они с Полиной могли ругаться, конфликтовать и ссориться по любому поводу. Описывая свой характер на тот момент Петр Кислов не стал скрывать, что он был вспыльчивым. Сейчас, как говорит бывший муж Полины Гагариной, во многих ситуациях он бы промолчал. Естественно, они пытались наладить отношения с Полиной. Но потом поняли, что уже ничего не склеить. Тем более, что маленький сын видел все эти домашние скандалы. Это и привело к расставанию пары.