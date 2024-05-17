Подопечная Гагариной в шоу «Голос» Соломахина рассказала о романе с сыном певицы: «Мы состоим в отношениях»

Еще в марте в СМИ писали о том, что сын певицы Полины Гагариной оказывает знаки внимания Виктории Соломахиной. А недавно девушка подтвердила свой роман с наследником поп-дивы от Петра Кислова. Юноше всего 16 лет, однако, это не помешало ему влюбиться.

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«С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами», — говорит Виктория Соломахина.

Девушка в свое время участвовала в проекте «Голос. Дети». Это шоу принесло ей известность и успех, позже она появилась уже на взрослой версии проекта и попала в команду к Полине Гагариной. Она стала победительницей 11-го сезона шоу «Голос».

Кстати, бывший муж выпускницы «Фабрики звезд» Петр Кислов одобрил выбор сына, заявив, что он мальчик разумный. Как отец, он сказал Андрею, что обязательно полюбит и примет в семью того человека, который будет дорог ему.

По материалам программы «Ты не поверишь!», Voice