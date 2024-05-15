Сын Виктора Цоя показал тайный видеоархив отца, снятый перед гибелью певца в Латвии

Легендарный певец Виктор Цой погиб во время ДТП в Латвии в 1990 году. Его автомобиль на большой скорости столкнулся с автобусом. 28-летний артист погиб на месте. У него остался сын Александр, который теперь работает программистом. Также он стал музыкантом.

15 мая наследник Цой опубликовал клип, в котором обнародовал кадры из видеоархива самого лидера группы «Кино». Виктор делал эти записи на камеру в 1989 и 1990 годах. Сын звезды наложил на видео песню «Часть меня, которой нет».