Сын Виктора Цоя показал тайный видеоархив отца, снятый перед гибелью певца в Латвии

Легендарный певец Виктор Цой погиб во время ДТП в Латвии в 1990 году. Его автомобиль на большой скорости столкнулся с автобусом. 28-летний артист погиб на месте. У него остался сын Александр, который теперь работает программистом. Также он стал музыкантом.
15 мая наследник Цой опубликовал клип, в котором обнародовал кадры из видеоархива самого лидера группы «Кино». Виктор делал эти записи на камеру в 1989 и 1990 годах. Сын звезды наложил на видео песню «Часть меня, которой нет».
Имя этого пса, который стал моделью для Виктора Цоя, теперь все забыли. Фото: кадр из видео Саши Цоя
На кадрах можно увидеть друзей Цоя, который сбегают с песчаного бархана, а также дачу певца, а еще кадры из поездки в США и отдых в Латвии перед той самой аварией, которая унесла жизнь легенды. Это видео сын артиста показал впервые.
«Когда мы делали клип, все пытались вспомнить, как зовут пса, которого снимал отец, но прошло уже столько лет, что никто не помнит», — поделился музыкант в соцсети.
Виктор Цой снимал своих друзей и поездки в отпуск. Фото: кадр из видео Саш Цоя
Примечательно, что песня «Часть меня, которой нет» стала частью в альбома «Основан на реальных событиях». В записи принимал участие Юрий Каспарян, который был участником группы «Кино».
«Могу только сказать, что в какой-то момент оно все сошлось у меня в голове. О чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры», — поделился Саша, пишет SPB.KP.RU.
По словам сына Цоя, песня настолько понятна, что нет смысла что-то объяснять. Он считает, что все получилось идеально. По его словам, Каспарян сразу с ним согласился, когда увидел видео.
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