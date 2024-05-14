35-летняя жена футболиста Юрия Жиркова беременна в четвертый раз

После долгого затишья в семье Жирковых произошло радостное событие – они ожидают четвертого ребенка.

Инна Жиркова в день своего 35-летия поделилась в личном блоге видео с участием всей семьи, включая супруга Юрия, на котором и продемонстрировала свои округлившиеся формы. Она пока не раскрыла пол будущего малыша, но призналась, что очень счастлива.

Первыми супругу футболиста поздравили ее звездные подруги – Ольга Бузова, Мария Погребняк, Юлия Барановская, Дарья Пынзарь. К ним присоединились и другие пользователи Сети.

«Инна, безусловно, прекрасная мать и жена. Четвертый ребенок в семье — это замечательно. Будет еще одна футбольная команда!», «Как же быстро летит время. Казалось, только вчера была свадьба Жирковых, а уже четвертый ребенок. Счастья и здоровья Инне!», «Четвертый ребенок — это уже серьезно. Жирковы — большие молодцы. А Юрий, кажется, скоро станет самым популярным футболистом страны!», «Интересно, кого ждут Жирковы?», «Сколько детей у них будет, не так уж и важно. Главное, чтобы все были здоровы!» - написали фолловеры в комментариях.

Напомним, Юрий и Инна узаконили свои отношения в феврале 2008 года и с тех пор не давали общественности повода сомневаться в искренности их чувств. Еще несколько лет назад Жиркова делилась мечтой о большой семье, она всегда хотела быть многодетной мамой.

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