Иосиф Пригожин — о популярности Наташи Королевой: «Потрясающие песни, написанные еще Игорем Николаевым»

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет популярности 50-летней певицы Наташи Королевой. Иосиф Пригожин дал понять, что у успеха певицы Наташи Королевой несколько составляющих.

По словам Пригожина, Королева уже долгое время находится на сцене, имеет богатый репертуар и потрясающие песни, написанные ее бывшим мужем, композитором и поэтом Игорем Николаевым.

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«У нее богатый репертуар, потрясающие песни, написанные еще Игорем Николаевым», - подчеркнул Иосиф Пригожин.

Кроме того, обратил внимание продюсер Иосиф Пригожин, Наташа Королева отличается своей комфортностью, отсутствием скандалов и конфликтов. Пригожин также отметил, что певица является прекрасным человеком.

По материалам MK.RU

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