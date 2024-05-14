Устиненко из «Дома-2» обратилась к сыну от Гобозова: «Вместе с тобой через многое прошли»

Алиана Устиненко, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», обратилась к своему сыну Роберту в честь его десятого дня рождения.
В публикации в микроблоге Алиана Устиненко назвала Роберта, первенца, своей гордостью. Вместе с ним они проходили через множество испытаний и росли вместе.
«Вместе с тобой мы взрослели, многому учились, через многое прошли», - отметила Алиана Устиненко.
Сегодня, по словам Алианы Устиненко, она видит перед собой взрослого, умного, харизматичного, веселого, доброго, любящего и заботливого старшего сына. Он значит для нее и всей семьи очень много. Алиана выразила свою любовь к Роберту и заверила, что близкие всегда будут рядом, поддерживать его и быть за него. Это, по ее мнению, и есть семья.
Алиана Устиненко с мужем, сыном и дочкой. Фото: соцсети Алианы Устиненко
По случаю дня рождения Роберта, который появился на свет в браке Алианы с Александром Гобозовым, Устиненко показала в микроблоге свою семью. Она поделилась снимком, на котором запечатлена с сыном, гражданским мужем Максимом Меченковым и дочкой от него, годовалой Микаэллой.
В самое ближайшее время в семье вновь случится пополнение. Алиана уже на днях родит еще одну дочку.
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