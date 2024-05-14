Устиненко из «Дома-2» обратилась к сыну от Гобозова: «Вместе с тобой через многое прошли»

Алиана Устиненко, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», обратилась к своему сыну Роберту в честь его десятого дня рождения.

В публикации в микроблоге Алиана Устиненко назвала Роберта, первенца, своей гордостью. Вместе с ним они проходили через множество испытаний и росли вместе.

«Вместе с тобой мы взрослели, многому учились, через многое прошли», - отметила Алиана Устиненко.

Сегодня, по словам Алианы Устиненко, она видит перед собой взрослого, умного, харизматичного, веселого, доброго, любящего и заботливого старшего сына. Он значит для нее и всей семьи очень много. Алиана выразила свою любовь к Роберту и заверила, что близкие всегда будут рядом, поддерживать его и быть за него. Это, по ее мнению, и есть семья.