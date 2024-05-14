Певец Amirchik о своем кавере на хит Шатунова «Розовый вечер»: «Я не думал о том, что она станет такой популярной»

Амирхан Батабаев, или просто Amirchik, стал очень популярен. Его приглашают на разные проекты. На этот раз он стал гостем шоу «УТРО.ТНТ», где пообщался с Анной Хилькевич. Молодой артист признался, что его трек «Эта любовь» завирусился не только в России и его родном Кыргызстане, а также в других уголках Азии.

Поэтому он теперь гордо может сказать, что получил мировую популярность. Более того, ему удалось организовать целый тур по азиатским странам от Сингапура до Малайзии.

Так как Амирчику приходится много работать, порой ему даже некогда поспать. Своим любимым треком он назвал «Космос». Певец отметил, что эта романтичная композиция посвящена конкретному человеку. В беседе с ведущей артист рассказал про неожиданную популярность кавера на песню «Розовый вечер» группы «Ласковый май».

«Не то, чтобы я перетянул на себя одеяло, я вообще об этом не думал. Когда меня пригласили принять участие в концерте памяти Юры Шатунова, я выбрал песню “Розовый вечер” и не думал о том, что она станет такой популярной. После выступления мне каждый тридцатый тик-ток стал попадаться со мной же, но с разных ракурсов. Видео стало форситься, народная любовь случилась благодаря людям, которые сами сделали из моего кавера еще один хит», — пояснил он.

А пока Амирчик мечтает, чтобы у него был брат-близнец, так как ему становится сложно найти время на все дела и выступления.

Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит по будням с 7:00 до 9:00.

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