Участник вечеринки Ивлеевой рэпер Vacio уехал из России

Рэпер Vacio, которого на самом деле зовут Николай Васильев, оказался в центре внимания общественности после знаменитой декабрьской вечеринки Насти Ивлеевой.

После пати рэпер Vacio угодил в спецпреемник на 15 суток, а затем был вновь отправлен под арест. Все эти события произошли зимой, а весной рэпер Vacio должен был пойти служить в армию. 15 мая музыкант должен был явиться в военкомат по ранее врученной ему повестке, но, по всей видимости, этого не произойдет.

Подруга рэпера Vacio Яна сообщила, что Николай уехал из России. По ее словам, музыкант не намерен возвращаться в страну, по крайней мере, в обозримом будущем.

А вот адвокат артиста заверил, что не знает ничего о том, что Vacio уехал. Юрист пояснил, что музыкант не посвятил его в свои планы.

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По материалам телеграм-канала Baza

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