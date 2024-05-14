Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева выписали из больницы

Юрий Куклачев целый месяц провел в больнице. Ему стало плохо в день рождения. Артист выступал, когда его состояние ухудшилось. После госпитализации выяснилось, что он перенес инфаркт. Майские праздники дрессировщик провел в больничной палате.

Постепенно он начал дышать самостоятельно и начал проходить реабилитацию. 14 мая Куклачева выписали. Он сразу отправился домой. 75-летний артист хочет в скором времени посетить свой театр, так как соскучился по своим питомцам, которые выступают на сцене.

Помощница Куклачева рассказала, что врачи попросили его не вести активный образ жизни пока не восстановятся силы. Также он пока не вернется на сцену. Юрию Дмитриевичу нужно пройти реабилитацию, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что у артиста есть трое детей: Дмитрий, Екатерина и Владимир. Они трудятся в театре отца и выступали на сцене пока он находился в больнице на лечении.

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