Владимир Маркони стал ведущим нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь»

На телеканале «Россия» состоится премьера нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». Ведущим проекта станет шоумен и юморист Владимир Маркони. Отмечается, что это шоу позволит участника показать на публике свои музыкальные таланты, а также заработать миллион рублей.
По правилам в шоу участвуют две команды: «Звезды» и «Участники». В первую команду войдут известные персоны, от музыкантов и юмористов до композиторов. А вот во вторую команду попадут телезрители, среди которых будут как талантливые певцы, так и те, кто не обладает вокалом и выступает под фонограмму с чужим голосом.
Главной задачей звезд будет угадать того участника, который поет хуже всех. А вот участники должны обмануть звезд, делая вид, что все они умеют шикарно петь.
Лариса Долина выступит в шоу. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Примечательно, что целых 18 участников смогут бороться за крупный приз в каждом выпуске проекта. Будет всего три раунда, чтобы попытаться выиграть миллион. Тут важна будет интуиция и проницательность игроков.
В шоу примут участие такие артисты, как Лариса Долина, Надежда Бабкина, Татьяна Буланова, Александр Буйнов, Валерия и другие.
Премьера состоится 24 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия».
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