Владимир Маркони стал ведущим нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь»

На телеканале «Россия» состоится премьера нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». Ведущим проекта станет шоумен и юморист Владимир Маркони. Отмечается, что это шоу позволит участника показать на публике свои музыкальные таланты, а также заработать миллион рублей.

По правилам в шоу участвуют две команды: «Звезды» и «Участники». В первую команду войдут известные персоны, от музыкантов и юмористов до композиторов. А вот во вторую команду попадут телезрители, среди которых будут как талантливые певцы, так и те, кто не обладает вокалом и выступает под фонограмму с чужим голосом.

Главной задачей звезд будет угадать того участника, который поет хуже всех. А вот участники должны обмануть звезд, делая вид, что все они умеют шикарно петь.