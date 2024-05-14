Резо Гигинеишвили привел сына Нади Михалковой в дом к певице Нани Брегвадзе в Тбилиси

Резо Гигинеишвили является известным режиссером. Он около семи лет был в браке с Надеждой Михалковой. У них есть дети: 12-летняя Нина и 10-летний Иван. В 2017 году пара объявила о разводе. Примечательно, что артист потом женился на Надежде Оболенцевой, но они расстались спустя год после свадьбы.
Теперь Гигинешвили живет в Грузии. На днях он привез в Тбилиси сына от Михалковой. В соцсети режиссер заснял наследника вместе с певицей Нани Брегвадзе. Она обняла юного гостя. К слову, сам бывший зять Никиты Михалкова стал носить бороду и уже не прячет седину.
Резо показал фото подросшего сына, побывавшего в гостях у грузинской певицы Нани Брегвадзе. Фото: соцсети Резо Гигинеишвили
«Нина — такая же хулиганка, как моя мама. Ваня сдержанный, как мой папа, но поет, у него есть хороший музыкальный вкус», — рассказывал Резо.
Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, как вырос сын Надежды. Режиссер знакомит своего наследника с грузинской культурой и традициями. Когда мальчик вернется к маме, пока остается неизвестным.
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